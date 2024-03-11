إقالة قائد البحرية الروسية على خلفية الحرب الأوكرانية

أقال الكرملين القائد الأعلى للبحرية الروسية، وذلك بعد سلسلة من الانتكاسات والخسائر في البحر الأسود، حيث تعرضت سفن روسية لقصف أوكراني بطائرات بدون طيار وصواريخ.

وذكرت كل من صحيفة “إزفستيا”، وهي صحيفة مقرها موسكو ومرتبطة بالكرملين، ووكالة أنباء سان بطرسبرغ، عن مصادر لم تذكر اسمها، أنه تم تغيير القيادة في قمة البحرية الروسية.

وقال المصدران الإخباريان إن الأدميرال نيكولاي يفمينوف، الذي يتولى منصب القائد الأعلى للبحرية الروسية منذ مايو 2019، قد أُقيل وحل محله الأدميرال ألكسندر مويسيف.

وتدرب الأدميرال مويسيف كغواص في عهد الاتحاد السوفيتي السابق. وفي عام 1998، كان له الفضل في إطلاق أول أقمار اصطناعية تجارية صغيرة إلى الفضاء، من خلال غواصة تعمل بالطاقة النووية، والتي كان يقودها، وفق “تلغراف”.

وتعرضت البحرية الروسية لانتقادات شديدة خلال الحرب، لعدم قدرتها على هزيمة البحرية الأوكرانية الأصغر.

وتم طرد تلك القوات البحرية فعلياً من شبه جزيرة القرم، بعد أن دمرت ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ الأوكرانية العديد من السفن الحربية والغواصات الروسية، حسب الصحيفة.

وبدأت موسكو لاحقا في بناء قاعدة جديدة لأسطولها في البحر الأسود في منطقة انفصالية بجورجيا، والتي تبعد حوالي 611 كيلومترا عن روسيا.

وقالت المخابرات الأوكرانية هذا الأسبوع، إن إحدى طائراتها بدون طيار “ضربت وأغرقت سفينة دورية روسية، مما أسفر عن مقتل 7 بحارة”.

وفي فبراير، أقالت وزارة الدفاع الروسية قائد أسطول البحر الأسود للمرة الثالثة منذ بداية الحرب.