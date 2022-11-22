إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي من منصبه

صوت مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إقالة “علي الحبري” من منصبه محافظا مكلفا للمصرف المركزي البيضاء.

وجاءت إقالة الحبري على خلفية تقارير اللجنة المكلفة من البرلمان بمراجعة أعمال لجنة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد أصدر المجلس قراراً ب إقالة علي محمد سالم الحبري من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.

كما نص القرار على تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائها وحتى الآن، وكذلك مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم.