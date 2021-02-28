إقالة وزيرين في الحكومة الأردنية بسبب مخالفتهم اجرائات كورونا

وسائل إعلام محلية أردنية، أفادت اليوم الأحد، أن رئيس الحكومية الأردنية طلب من وزيرين تقديم استقالتهما لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأوضح موقع وكالة “عمون” الأردني أن بشر الخصاونة قد طلب من وزير الداخلية سمير مبيضين، ووزير العدل بسام التلهوني، تقديم استقالتيهما لحضورهما مأدبة طعام في أحد المطاعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة “خلافا لأوامر الدفاع” المتعلقة بمكافحة وباء كورونا المستجد.

وتمنع أوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع حدوث تجمع يزيد عن 20 شخصا، في ظل الإجراءات المعمول فيها حاليا في المملكة لاحتواء الموجة الـ2 من كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية لم يمض على تعيينه سوى 4 أشهر تقريبا، وذلك بعد إقالة سلفه، توفيق الحلالمة، والذي قد وجهت لها اتهامات بارتكاب مخالفات أمنية جسيمة خلال إجراء الانتخابات التشريعية في المملكة ومنها خرق إجراءات مكافحة انتشار الفيروس التاجي.

من جانب آخر ، أعلنت وزارة الصحة الأردنية أن المملكة ستستلم في نهاية مارس القادم نحو 640 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وأوضح رئيس قسم التطعيم في وزارة الصحة كامل أبوسل أن الوزارة تنتظر وصول 41 ألف جرعة من لقاح فايزر و600 ألف أخرى من لقاح أسترازينيكا، متوقعا الانتهاء من تلقيح جميع المسجلين عند وصول الدفعة الأولى من لقاحات مبادرة “كوفاكس”.