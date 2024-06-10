إقامة منافسات الدور السداسي الليبي في إيطاليا

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، رسميا، اليوم الاثنين، عن إقامة منافسات الدور السداسي من الدوري الممتاز على الملاعب الإيطالية ابتداء من يوم 24 يونيو الجاري.

جاء ذلك عقب اجتماع موسع عقده رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، مع أندية سداسي التتويج لوضع الترتيبات الأخيرة لانطلاق دوري سداسي التتويج لكرة القدم.

وفي سياقٍ ذي صلة، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته لوزارة الرياضة بدعم الأندية المشاركة في الدور السداسي من الدوري الممتاز لكرة القدم.

كما وجه الدبيبة خلال اجتماعه بوزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، الوزارة بالتكفل بجميع مصروفات إقامة المنافسات.

وأوضحت منصة “حكومتنا” الرسمية أن مباريات الدور السداسي ستقام في إيطاليا بعد التنسيق بين الاتحاد الليبي لكرة القدم ووزارة الرياضة لتنفيذ الاتفاق الذي تم بين الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال زيارة الأخيرة لطرابلس.