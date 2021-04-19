إقبال كبير ومتزايد على التسجيل بمنظومة التطعيمات ضد كورونا

أفاد مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط اسميو، بأن الإقبال على التسجيل بمنظومة التطعيمات ضد فيروس كورونا يتزايد بشكل كبير يوميا.

وأضاف اسميو في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن نسبة الإقبال في بلديات طرابلس جيدة، باستثناء بلدية أبو سليم التي امتنعت عن إجراء التطعيمات إلى حين تنفيذ مطالب تتعلق بالوضع الصحي، وفق قوله.

وأشار مدير إدارة التطعيمات إلى أن بلديات الخمس وزليتن ومصراتة شرعت يوم الأحد، في تطعيم سكانها المسجلين بالمنظومة، لافتاً إلى أن بلدية بنغازي ستبدأ حملتها الثلاثاء، وتوقع إرسال شحنة من اللقاح إلى مناطق الجنوب.

وانطلقت صباح يوم السبت، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات.

وبحسب ما أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد جاء ذلك بعد تجهيز 430 مرفق صحي في كل ربوع البلاد بكافة المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة.

وأقيم احتفال بالمناسبة، في مركز الصحي وسعاية بديري ببلدية طرابلس بحضور الدكتور بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة، وعميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز.

وألقيت في الاحتفال كلمات الترحيب والامتنان على انطلاق حملة التطعيم، كما اكد الدكتور بدر الدين بشير النجار على أهميّة أخذ التطعيم لحماية المواطنين والمجتمع من هذا الوباء.

وقام بعد ذلك الدكتور مدير عام المركز وعميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي بجولة داخل المركز الصحي وسعاية بديري لأخد التطعيم والاطلاع على آلية سير حملة التطعيم للمواطنين والاطمئنان على سير العمل لنجاح الحملة.

انطلقت صباح يوم السبت الموافق 17 /ابريل/2021 الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في السبت، ١٧ أبريل ٢٠٢١