إقبال لافت على انتخابات الشباب.. اللجنة المركزية تواصل استقبال طلبات الترشح

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب، التابعة لوزارة الشباب، الإحصائية الأولية للسجل الانتخابي الخاص بانتخابات المجالس المحلية للشباب في مرحلتها الثانية، والتي تشمل 30 بلدية مستهدفة.

وأظهرت البيانات المعلنة تسجيل 25,547 شابًا وشابة ضمن السجل الانتخابي المبدئي، في خطوة تعكس استمرار الإقبال على المشاركة في الاستحقاق الشبابي المخصص لاختيار ممثلي المجالس المحلية للشباب في البلديات المستهدفة.

ودعت اللجنة المركزية الشباب الراغبين في خوض الانتخابات إلى الاستفادة من استمرار فتح باب الترشح، مؤكدة أن إجراءات التقديم ما زالت متاحة من خلال تعبئة نموذج الترشح المخصص وإرساله في ملف واحد عبر البريد الإلكتروني المعتمد للجنة.

وأوضحت اللجنة أن خانة الرقم الانتخابي في نموذج الترشح يجب تركها فارغة، على أن تتولى الجهات المختصة استكمالها لاحقًا ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة.

كما أشارت اللجنة إلى إمكانية تلقي الاستفسارات والرد على التساؤلات من خلال قنوات التواصل الخاصة بالصفحة الرسمية.

وتأتي انتخابات المجالس المحلية للشباب في إطار جهود وزارة الشباب لتعزيز مشاركة الشباب في العمل المحلي، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في طرح المبادرات والأفكار التي تدعم التنمية المجتمعية داخل البلديات المستهدفة.