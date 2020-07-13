إقفال الحسابات الختامية للدولة عن السنوات 2008 – 2019

استعرضت وزارة المالية بحكومة الوفاق، مشروع خطتها لإقفال الحسابات الختامية للدولة عن السنوات المتأخرة 2008-2019.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الاثنين، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، بحضور وزير المالية فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسلة خالد شكشك، وعدد من مدراء الإدارات بالديوان والوزارة.

وتم تقديم عرض مرئي لمشروع وخطة الوزارة، والبرنامج التدريبي لفريق العمل المكلف بمسألة الإقفال والذي بدأ يوم الأحد الماضي بإشراف معهد التدريب المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية.

وقدم مدير المشروع شروح عن المشروع ومراحل تنفيذه والبرنامج الزمني للتنفيذ الذي حدد بـ207 يوم عمل.

من جانبه أكد وزير المالية بأن هذا المشروع يعد محطة من محطات مشروع إصلاح المالية العامة الذي تتبناه الوزارة وستلحقه خطوات أخرى في ميكنة العمل المالي وبناء القدرات البشرية المتخصصة وصولاً لحساب الخزانة الموحد، وفق قوله.

