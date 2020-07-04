إقفال عددا من المحال والصيدليات في طرابلس الكبرى لمخالفتها القوانين

أقفل جهاز الحرس البلدي فرع طرابلس، اليوم السبت، عددا من محال بيع المواد الغذائية والصيدليات داخل طرابلس الكبرى.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية، قام بها أعضاء وحدة الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس رفقة أعضاء مركز الحرس البلدي عين زارة داخل طرابلس الكبرى.

وأوضح الجهاز في بيان له، أن أعضاء وحدة الدوريات والتحري التابعة له قامت بإقفال وإنذار عدد من محال بيع المواد الغذائية والصيدليات، إضافة إلى بعض محلات السجائر لمخالفتهم القوانين.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

قام أعضاء وحدة الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس رفقة أعضاء مركز الحرس البلدي عين زارة بجولة تفتيشية داخل… Gepostet von ‎فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس‎ am Samstag, 4. Juli 2020