إقفال مخزن لعصير «الصباح» المصري من قِبل الرقابة

أقفل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مخزناً لعصير “الصباح” مصري المنشأ.

جاء ذلك خلال جولة واسعة داخل سوق الكريمية بالعاصمة طرابلس، تحت إشراف مكتب النائب العام، وتنظيم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي.

وأفادت الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، بأنه قد تم تسجيل الملاحظات التالية خلال تفتيش المخزن:

مخالفته لشروط التخزين

سوء تهوية وإضاءة

جودة بضائع منتهية الصلاحية

النظافة العامة سيئة

يفتقر لطريق تخزين الصحية من لفرز وترتيب

وجود رطوبة

هذا وتم قفل المخزن بالشمع الأحمر وإحالة ملفه إلى مكتب النائب العام للإجراء القضائي.