إكس بوكس وبلايستيشن.. مايكروسوفت تعتزم تأجيج التنافس مع سوني

تستعد شركة “مايكروسوفت” الأمريكية لتوجيه ما ووصف بـ”ضربة قاتلة” لمنصة الألعاب الشهيرة “بلايستيشن 5” التي يُنتجها العملاق الياباني “سوني”.

وأوضح موقع “تايمز نيوز ناو” أن الشركة الأمريكية تستعد لكشف النقاب عن إصدار جديد من منصة الألعاب “إكس بوكس إس” خلال شهر أغسطس المقبل.

ويتوقع أن ترفع تلك المنصة من مستوى التنافس الشرس مع منصة “بلايستيشن 5” التي تستعد شركة “سوني” اليابانية لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وترتكز مفاجأة مايكروسوفت في كون تلك المنصة أرخص بكثير من نسخة “إكس بوكس” الأخيرة، ما سيجعلها منافسا قوياً لـ”بلايستيشن 5″.

وستدعم الشركة الأمريكية منصتها بعدد من التغييرات التقنية الواسعة، وأبرزها وحدة معالجة مركزية جديدة كلياً أسرع بصورة كبيرة.

وسيتميز جهاز “إكس بوكس إس” الجديد بأنه ذو ذاكرة وصول عشوائية “رام” بسعة 13.5 غيغابايت، وأداء وحدة معالجة رسوميات يبلغ 12 وحدة تيرافلوب.