إكس تفضح حسابات مؤيدة لـ«ترامب».. الميزة الجديدة تثير جدلاً واسعاً!

أثارت منصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك، عاصفة من الجدل على الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن كشفت عن ميزة جديدة تظهر الموقع الجغرافي للحسابات، ما أفضى إلى مفاجآت سياسية واهتمام عالمي بالخصوصية الرقمية.

في التفاصيل، أعلن نيكيتا بير، رئيس قسم المنتج في “إكس”، قبل أيام، عن إطلاق تحديث يكشف عن الدولة أو المنطقة التي تنشط منها الحسابات، ووصف ذلك بأنه “خطوة أولى مهمة لضمان نزاهة الساحة العامة العالمية”.

وأشار بير إلى أن المنصة تخطط لتقديم المزيد من الأدوات للتحقق من صحة المحتوى على المنصة.

لكن هذه الخطوة لم تحظَ بالترحيب لدى الجميع، إذ اعتبر العديد من المستخدمين أن الميزة تمثل “كشفاً قسرياً” لمواقعهم، وأعرب ناشطون عن مخاوف تتعلق بالمخاطر السياسية والقانونية في الدول التي تقيد حرية التعبير.

كما حذر آخرون من أن المعلومات قد تكون غير دقيقة إذا استخدم المستخدم شبكات VPN لإخفاء موقعه الحقيقي.

رداً على الانتقادات، قامت المنصة بإزالة بيانات الموقع لبعض الحسابات في نفس اليوم، وعلّق بير بأن البيانات “ليست دقيقة 100%” خاصة للحسابات القديمة، ووعد بإعادتها بعد تصحيح الأخطاء. وأرفق بير تغريداته ببعض الدعابة وسط التوتر قائلاً: “أحتاج إلى مشروب”، في إشارة إلى الضغوط التي صاحبت عملية الإطلاق.

بعد ذلك، أعلن بير عن ترقية تقنية الميزة لتصل دقة تحديد الموقع إلى “99.99% تقريباً”. وأشارت المنصة إلى أن استخدام VPN قد يؤثر على دقة الموقع، وأن البيانات قد تتغير بشكل دوري بسبب السفر أو الانتقال المؤقت، كما تم تضمين إخلاء مسؤولية يوضح أن الموقع قد لا يكون دقيقاً بنسبة كاملة.

مفاجآت حول حسابات مؤيدة لترامب

مع تشغيل الميزة، بدأ المستخدمون في فحص حسابات خصومهم السياسيين، وكانت النتائج صادمة للبعض:

العديد من الحسابات البارزة المؤيدة لحملة “MAKE AMERICA GREAT AGAIN” تعمل من خارج الولايات المتحدة.

حساب MAGA NATION، الذي يضم 400 ألف متابع ويحمل شعار “أمريكا أولاً”، تبين أنه مسجل في دولة بشرق أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي.

حساب آخر باسم America First يُظهر أنه يعمل من بنغلاديش.

هذه الاكتشافات أعادت تسليط الضوء على مشكلة الحسابات المزيفة والمعلومات المضللة التي طالما عانت منها المنصة، والتي تفاقمت مؤخراً مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

خصوصية وحماية بعض الحسابات

أوضح بير أن الميزة لن تكشف موقع أي حسابات رسمية تابعة للحكومات وتحمل علامة التحقق الرمادية، وذلك لحماية القادة من أي أعمال إرهابية محتملة، وكمثال، لا يظهر موقع حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما يظهر حساب إيلون ماسك موقعه في الولايات المتحدة، مع تعليق فكاهي يشير إلى أنه “تم التحقق منه منذ 3000 قبل الميلاد”.

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها “إكس” انتقادات بشأن خصوصية الموقع. ففي عام 2022، عندما كانت المنصة تعرف باسم “تويتر”، تم حظر حسابات كانت تتعقب تحركات الطائرات الخاصة، بما في ذلك طائرة ماسك، بدعوى المخاوف الأمنية.