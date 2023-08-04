«إكواس» ترسل وفدا إلى ليبيا والنيجر لبحث انقلاب النيجر وعودة النظام الدستوري

شكل الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي تتولى بلاده رئاسة الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا «إكواس»، وفدًا لبحث أزمة النيجر مع قادة ليبيا والجزائر.

وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية، إنّ بولا أوعز للوفدين «الانخراط بشدّة مع كل الأطراف المعنيين، والقيام بكل ما يتطلبه الأمر لضمان التوصل إلى حل شامل وودي للوضع في النيجر».

وفي وقت سابق اليوم، أكد مفوض «إيكواس» المكلف الشؤون السياسية والأمن عبدالفتاح موسى، أن التدخل العسكري في النيجر سيكون «الخيار الأخير» الذي ستطرحه الهيئة لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد، بعدما هدد قادتها باستخدام القوة.