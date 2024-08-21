إلزام شركات توزيع الوقود بفتح المحطات المقفلة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته لوزير الداخلية المُكلف، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، بإلزام شركات توزيع الوقود بفتح المحطات المقفلة، والعمل على مدار 24 ساعة.

يشار إلى أن محطات توزيع الوقود بالعاصمة طرابلس تشهد ازدحاما وطوابير للسيارات لتعبئة الوقود، فيما كانت بعض المحطات مقفلة.

رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يصدر تعليماته لوزير الداخلية المُكلف، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤