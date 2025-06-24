إلغاء امتحانات 133 طالباً بسبب مخالفة ضوابط الامتحانات

أعلن المركز الوطني للامتحانات عن إلغاء امتحانات 133 طالباً في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، وذلك بسبب محاولاتهم الغش ومخالفتهم للضوابط والإجراءات المتبعة.

وبحسب التقارير اليومية الواردة من لجان الإشراف على الامتحانات في مراقبات التربية والتعليم في البلديات، شملت حالات الإلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية القسم العلمي لعدد 93 طالباً، بالإضافة إلى 19 طالباً في قسم الأدبي، كما تم إلغاء امتحان مادة النحو والصرف في القسم الأدبي لـ19 طالباً آخرين، فضلاً عن إلغاء امتحان مادة البلاغة في التعليم الديني لطالبين اثنين.

وأكد المركز الوطني للامتحانات التزامه التام بتطبيق اللوائح المنظمة للامتحانات، لضمان سيرها في بيئة يسودها الانضباط والتكافؤ بين جميع الطلبة.