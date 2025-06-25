إلغاء امتحانات 133 طالباً لمخالفتهم ضوابط الامتحانات بمادتي الفيزياء وعلم النفس

أعلن المركز الوطني للامتحانات عن إلغاء امتحانات عدد 133 طالبًا من طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات لضوابط وإجراءات الامتحانات، وذلك بناءً على التقارير اليومية الواردة من لجان الإشراف في مراقبات التربية والتعليم بمختلف البلديات.

وتوزعت حالات الإلغاء على النحو التالي:

113 طالبًا في القسم العلمي خلال امتحان مادة الفيزياء الكهربائية والمغناطيسية.

20 طالبًا في القسم الأدبي خلال امتحان مادة علم النفس (النمو).

ويؤكد المركز الوطني للامتحانات حرصه التام على تطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، لضمان إجرائها في بيئة يسودها الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، بما يعزز من مصداقية ومهنية الشهادة الثانوية.

وزارة التربية تبحث سُبل دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز المشاركة الليبية في المحافل الدولية

بحث وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكبير، خلال اجتماع عقده صباح اليوم، مع أمين اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، الدكتور وسام الطاهر، ومدير إدارة النشاط المدرسي، الأستاذ سالم بوعيشة، وأمين شعبة الإليسكو باللجنة، الأستاذ رافع شريحة، سبل تعزيز التعاون في دعم الأنشطة الطلابية بمختلف جوانبها، وتوسيع دائرة مشاركة الطلاب الليبيين في الفعاليات الإقليمية والدولية التي تنظمها منظمة الإليسكو.

وأكد المجتمعون على أهمية توفير المساحات الكافية لاكتشاف وتنمية مهارات الطلبة، وربطها ببرامج تدريبية ومنافسات تعزز من قدراتهم وتفتح أمامهم آفاق التميز والإبداع.

وخلال الاجتماع، الذي عُقد بمقر اللجنة الوطنية، وجه الدكتور محسن الكبير بإطلاق مبادرة وطنية شاملة تنطلق من المستوى المحلي، وتهدف إلى تمكين الطلبة من الوصول إلى المنافسات العربية والدولية، بما يسهم في إبراز المواهب وصقل القدرات الإبداعية لدى النشء الليبي.