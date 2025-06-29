إلغاء امتحانات 142 طالباً بسبب الغش في الرياضيات وعلم الاجتماع

ألغى المركز الوطني للامتحانات اختبارات 142 طالباً في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بعد ضبطهم في حالات غش ومخالفة لضوابط الامتحانات، بحسب تقارير لجان الإشراف في مراقبات التربية والتعليم بمختلف البلديات.

وبحسب المركز التابع لوزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، توزعت حالات الإلغاء على 130 طالباً في امتحان مادة الرياضيات بالقسم العلمي، و12 طالباً في امتحان مادة علم الاجتماع بالقسم الأدبي.

وأكد المركز التزامه الصارم بتطبيق اللوائح المنظمة للامتحانات، مشدداً على أهمية الحفاظ على الانضباط وتكافؤ الفرص داخل قاعات الاختبار، بما يضمن مصداقية النتائج وعدالتها لجميع الطلبة.