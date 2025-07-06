إلغاء امتحانات 186 طالباً لمخالفتهم ضوابط امتحانات الثانوية

بناءً على التقارير اليومية من لجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في مراقبات التربية والتعليم بالبلديات، تم إلغاء امتحانات 186 طالبًا نتيجة الغش ومخالفة ضوابط وإجراءات الامتحانات.

وبحسب المركز الوطني للامتحانات، شملت حالات الإلغاء 66 طالبًا في مادة تقنية المعلومات للقسمين العلمي والأدبي، و105 طلاب في مادة الأحياء للقسم العلمي، و14 طالبًا في مادة الفلسفة للقسم الأدبي، وطالب واحد في مادة اللغة الإنجليزية للقسم الديني.

وأكد المركز الوطني للامتحانات التزامه الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة وضمان سير الامتحانات في بيئة منضبطة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.