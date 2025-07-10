إلغاء امتحانات 29 طالباً في امتحانات «الشهادة الثانوية»

أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات القرارات أرقام (92، 93، 94، 95، 96، 97) لسنة 2025، والتي تقضي بإلغاء امتحانات 29 طالباً من طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2024–2025 (الدور الأول)، وذلك بسبب مخالفتهم لضوابط الامتحانات وارتكابهم حالات غش إلكتروني.

ووفقًا لما ورد في بيان المركز، فقد تم رصد تداول أوراق الامتحانات من قبل الطلبة المعنيين عبر منصات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان، وذلك من خلال فرق الرصد والتوثيق التابعة للمركز.

توزيع حالات الغش بحسب المواد الدراسية:

3 طلاب في مادة المطالعة والنقد الأدبي – القسم الأدبي

5 طلاب في مادة النحو والصرف والإملاء – القسم العلمي

3 طلاب في مادة الجغرافيا – القسم الأدبي

8 طلاب في مادة الفيزياء (ميكانيكا) – القسم العلمي

3 طلاب في مادة الأدب والنصوص – القسم الأدبي

7 طلاب في مادة النصوص الأدبية والبلاغة – القسم العلمي

وأكد المركز الوطني للامتحانات على التزامه الكامل بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية، لضمان سير الامتحانات في بيئة يسودها الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، مشددًا على أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.