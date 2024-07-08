إلغاء امتحانات 51 طالبا بالثانوية لمساهمتهم في الغش

أعلن رئِيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية الدكتور محمد صالح فاضل عن إلغاء امتحانات51 طالبا (37 بالقسم العلمي في النحو والصّرف والإملاء، و 14 في القسم الأدبي في مادّة المُطالعة والإنشاء والنّقد الأدبي)، وذلك لمساهمتهم في الغش، وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الاِمتحان.

وأشار فاضل إلى أنّ حالات الغش سجلت في بلديات (بنغازي، إجدابيا، إنتلات البيضان، الجفرة، سرت، مصراتة، زليتن، الخمس، ترهونة، قصر الأخيار، سوق الجمعة، عين زارة، قصر بن غشير،الجديدة، العجيلات، الجميل، القرضة وادي الشاطئ، براك الشاطئ، درج، أوباری).

وجدد رئيس اللجنة تحذيره لطلاب الشهادة الثانوية من تصوير ورقة أسئلة الامتحانات، ونشرها على مواقع التّواصل الاِجتماعي.