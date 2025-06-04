إلغاء امتحان 11 تلميذاً في مادة «القراءة والنصوص» بسبب الغش الإلكتروني

أصدر المدير العام للمركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، القرار رقم (35) لسنة 2025، بإلغاء امتحان مادة “القراءة والنصوص” لـعدد 11 تلميذًا من طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بسبب مشاركتهم في الغش الإلكتروني عبر تداول ورقة الامتحان على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان.

وجاء القرار استنادًا إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم (8) لسنة 2025، المؤرخ في 4 يونيو 2025، ووفقًا لأحكام المادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1013) لسنة 2022.

وأشار القرار إلى أن التلاميذ المعنيين ينتمون إلى عدد من مراقبات التربية والتعليم بمختلف المدن الليبية، من بينها: بنغازي، العجيلات، الزاوية، القطرون، حي الأندلس، سوق الجمعة، أبو سليم، تاجوراء، وباطن الجبل.

وأكد المركز في ختام القرار أن الغش بمختلف أشكاله، وخاصة الإلكتروني، يُعد مخالفة جسيمة تهدد نزاهة العملية التعليمية ومصداقية الامتحانات، مشددًا على أن مثل هذه المخالفات ستواجه بحزم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.

يُذكر أن هذا القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.