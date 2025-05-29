إلغاء امتحان 16 تلميذاً بسبب «الغش الإلكتروني» في مادة الجغرافيا

أصدر المدير العام للمركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم (27) لسنة 2025، القاضي بإلغاء امتحان مادة الجغرافيا لـ16 تلميذًا من طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، بعد ثبوت تورطهم في الغش الإلكتروني.

وجاء القرار استنادًا إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني المؤرخ في 28 مايو 2025، والذي كشف عن قيام التلاميذ بتداول ورقة الامتحان عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال زمن الامتحان، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للمادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022.

وشملت القائمة تلاميذ من عدة مراقبات تعليمية من بينها البيضاء، بنغازي، عين زارة، باطن الجبل، ترهونة، نالوت، والبركت، حيث تم ضبط أرقام قيدهم ولجانهم التعليمية وتوثيق الواقعة بالكامل.

وأكد المركز الوطني للامتحانات أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تكريس مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والوقوف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بسير العملية الامتحانية، مشددًا على أن الإجراءات القانونية والتنظيمية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال مستقبلاً.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع توجيه الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه.