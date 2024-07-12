إلغاء امتحانات 138 طالبا بالثانوية يومي الأربعاء والخميس

أعلن رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية الدّكتور محمد صالح فاضل، عن إلغاء امتحانات 138 طالب ( 126 بالقسم العِلمي 91 في مادة الفيزياء والميكانيكيا، و35 في مادة التّربية الإسلامية، و 12 في القسم الأدبي 6 في مادّة الجغرافيا، و6 في مادة التّربية الإسلامية)، وذلك لِمساهمتهم في الغش، وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحان.

ونقلت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عن فاضل قوله، إن حالات الغش سُجّلت في بلديات (طبرق، سوسة، بنغازي، سلوق، الكفرة، سرت، مصراتة، زليتن، الخمس، ترهونة، قصر الأخيار، تاجوراء، العجيلات، الجديدة، العربان، يفرن، القرضة وادي الشاطئ، براك الشاطئ، وادى البوانيس، وادي عتبة، المرج، نالوت، ربيانة، سوق الجمعة، قصر بن غشير، الزاوية الغرب، صبراتة، البركت)..

وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم لمساهمتهم في الغش، وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحان طيلة مدة الامتحانات بلغ 1122 طالبا وطالبة.

هذا واختتمت أمس الخميس، الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي (2023– 2024)م، والتي تقدم لها 115,110 طلبة في كامل تراب الوطن.

وأجرى 91231 طالبا وطالبة يدرسون في القسم العلمي، و 23452 طالبا وطالبة في القسم الأدبي امتحانهم الختامي اليوم في مادة التربية الإسلامية، فيما أجري 427 طالبا وطالبة في التعليم الديني امتحانهم في مادة الحديث الشريف.

وشارك في الإشراف على الامتحانات هذا العام التي أقيمت تحت شعار ” نمتحن باطمئنان”، 2366 مراقبا، و815 رئيس لجنة و815 متابع تربوي، و19348 ملاحظا، و815 مرشد نفسي، و815 مسعف صحي، وأمنها 3 آلاف و260 فرد حراسة.