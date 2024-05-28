إلغاء اِمتحانات 37 تلميذاً وإعفاء 10 لجان إشراف بسبب الغِش

ألغت اللجنة العُليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامّة، اِمتحانات 37 تلميذا، بسبب الغِش وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الاِمتحان، وذلك خلال اِمتحان أمس الاثنين.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم لِشؤون المراقبات الدّكتور مُحسن الكبيّر، إنّ اللجنة أصدرت قرارات إيقاف عن العمل، وإعفاء لــ 10 من لجان الإشراف على اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي، وإحالتهم للتّحقيق الإداري.

.وأوضح الكبير أنّ حالات الغِش التي تمّ ضبط تلامِيذ ومُعلّمين مساهمين فيها، سُجّلت بمراقبات التّربية والتّعليم ببلديات، طبرق، عمر المختار، بنغازي، الكفرة، مصراتة، الجفرة، الخمس، قصر الأخيار، سوق الجمعة، طرابلس المركز، حي الأندلس، قصر بن غشير، العجيلات، العربان، والجميل.

.يُشار إلى أنّ اللجنة العُليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامّة تشكّلتْ بقرار وَزِير التّربية والتّعليم رقم 697 لِسنة 2024م