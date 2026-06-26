إلغاء حفل «الشامي» المقرر في افتتاح مول قرجي الاستثماري

أعلنت إدارة مشروع مول قرجي الاستثماري بطرابلس “فرست مول” عن إلغاء حفل المغني السوري عبد الرحمن فواز الملقب بـ “الشامي” والذي كان مقررا مساء اليوم السبت في حفل افتتاح المشروع.

وأوضحت إدارة المشروع أن الحدث سيشهد العديد من الفعاليات الترفيهية، وعروض الأطفال، والمسابقات، والهدايا، إلى جانب تجارب تسوق مميزة داخل المول، واستمرار جميع الفعاليات الأخرى وفق البرنامج المعدّ لاستقبال الزوار.

ويأتي القرار بعد أن أثار الإعلان عن الحفل الموسيقي موجة استهجان واستنكار شعبي كبير، خاصة وأن المول يتبع إداريًا لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية.

الجمعية سارعت إلى إصدار بيان توضيحي أكدت فيه أن إدارة المول قد سُلّمت لشركة خاصة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن تنظيم هذا الحفل، مشددة على أن ما جرى لا يتماشى مع رؤيتها وأهدافها الدعوية.

وأعربت جميعة الدعوة الإسلامية في بيانها، عن بالغ استنكارها ورفضها لما أقدمت عليه من وصفتها بالجهة المغتصبة لمقرات الجمعية من تسليم مجمع قرجي المملوك للجمعية إلى شركة تدعى فيرست”، والتي باشرت في استغلال المجمع وتنظيم حفل غنائي واستقدام مغنين من خارج البلاد.

وأكدت الجمعية أن هذه التصرفات لا تمت إلى رسالتها الدعوية والدينية بصلة وتشكل إساءة لتاريخها ومكانتها، كما أنها لا تنسجم مع هوية المجتمع الليبي والقيم التي تأسست عليها الجمعية

كما أعلنت الجمعية براءتها الكاملة من هذه الأنشطة، وأكدت أنها لا تمثلها بأي شكل من الأشكال، محملة الجهات التي مكنت من هذه التصرفات كامل المسؤولية القانونية والأدبية.

وجددت جمعية الدعوة الإسلامية التأكيد على أنها سبق أن خاطبت مكتب النائب العام والجهات الرقابية المختصة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العبث بسمعتها ومكانتها عند المسلمين وبأملاكها.

وفي سياق ذي صلة، تقدم مدير مكتب الشؤون القانونية ومقرر مجلس الإدارة بجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، صالح علي محمد أبورقية، باستقالته الرسمية من منصبه، احتجاجًا على قرار استقدام فنان لإحياء حفل افتتاح مشروع مول قرجي الاستثماري بطرابلس المملوك للجمعية، معتبرًا أن الخطوة لا تنسجم مع رسالة الجمعية وقيمها.

وجاء في نص الاستقالة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها، المؤرخة في 25 يونيو 2026، والموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن قراره جاء بعد تعذر العدول عن إقامة الفعالية رغم إبدائه تحفظه ومناقشة الأمر مع المسؤولين، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تنفيذ القرار جاء استجابة لتوجيهات وقرارات حكومية.

وأوضح أبورقية أن التحاقه بالجمعية كان بهدف الإسهام في معالجة الإشكالات القانونية وتحريك عجلة الاستثمار، لافتًا إلى أن مشروع مول قرجي الاستثماري يمثل ثمرة جهود استمرت سنوات بعد فترة من التوقف، وكان من المنتظر أن يعكس مكانة الجمعية ورسالتها.

وأضاف أن قرار استقدام الفنان للمشاركة في حفل الافتتاح، الذي سيشهد حضور العائلات والأسر، لا ينسجم – بحسب وصفه – مع طبيعة الجمعية ورسالتها، ولا مع القيم التي قامت عليها، معتبرًا أن ذلك يمس بحرمة المكان وما يتصل به من أملاك الوقف، ويستوجب مراعاة مكانة المؤسسة وصورتها أمام المجتمع.

وأكد في استقالته أنه لا يرى نفسه قادرًا على تحمل المسؤولية الإدارية أو الأدبية عن هذا القرار أو الظهور بمظهر المؤيد له، مشددًا على أن تقديم استقالته يأتي انسجامًا مع قناعاته وتحمله لمسؤوليته المهنية والأخلاقية.

واختتم أبورقية كتابه بطلب اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لقبول الاستقالة واستكمال ما يترتب عليها من إجراءات.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت يثار فيه جدل واسع حول طبيعة الفعاليات المرافقة لافتتاح مشروع مول قرجي الاستثماري، في ظل تباين الآراء بشأن مدى توافقها مع هوية جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ورسالتها.