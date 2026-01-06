إلغاء مئات الرحلات الجوية.. موجة ثلوج تجتاح بريطانيا وفرنسا وهولندا

شهدت أجزاء واسعة من بريطانيا وفرنسا وهولندا صباح يوم الاثنين شللًا غير مسبوق في حركة النقل والسفر، بعد أن ضربت المنطقة موجة برد قارس مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج وتكوّن الجليد على الطرقات، وفشل صباح الاثنين في بريطانيا وفرنسا وهولندا أن يكون عادياً، إذ تراكمت الثلوج، وأُلغيت مئات الرحلات الجوية، وتوقفت القطارات عن العمل، فيما نصحت السلطات المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

فرنسا: تحذير برتقالي في قلب باريس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية «ميتيو‑فرانس» تحذيرًا برتقاليًا يغطي مناطق واسعة من شمال غرب البلاد، بما في ذلك العاصمة باريس، وهو ثاني أعلى مستوى تحذيري.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة دون الصفر طوال الليل وطيلة يوم الثلاثاء، مع تساقط كثيف للثلوج يعيق حركة المرور ويهدد شبكة المواصلات العامة.

هولندا: آلاف الركاب عالقون بعد إلغاء الرحلات

في هولندا، ألغى مطار سخيبول الدولي في أمستردام حوالي 700 رحلة جوية بسبب الظروف الجوية القاسية، التي أدت إلى إغلاق المدرجات وتعطيل العمليات التشغيلية بالكامل.

كذلك توقفت خدمات السكك الحديدية تقريبًا في كافة أنحاء البلاد نتيجة تراكم الجليد على القضبان، بينما اضطرت شركة يوروستار التي تربط لندن بالبر الأوروبي إلى مطالبة المسافرين بتأجيل رحلاتهم بعد محطة بروكسل.

بريطانيا: نصف متر ثلوج واضطراب في القطارات

في بريطانيا، غطّت الثلوج الطرق الرئيسية، وتجاوز ارتفاعها نصف متر في بعض المناطق باسكتلندا، مما أدى إلى إلغاء أو تأخير العديد من خدمات القطارات.

وانتشرت كاسحات الثلوج في المناطق المتضررة، بينما واجه المسافرون اضطرابات واسعة على خطوط القطارات المحلية والعابرة للمناطق الشمالية.

المدارس والطرق: تحذيرات شاملة

أغلقت السلطات العديد من المدارس في إيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز وشمال إنجلترا، وسط استمرار التحذيرات من تساقط الثلوج وتكوّن الجليد حتى نهاية الأسبوع.

كما أصدرت السلطات نصائح بعدم السفر غير الضروري، بينما سجلت جمعية السيارات البريطانية ارتفاعًا بنحو 40% في طلبات المساعدة على الطرق بسبب الانزلاقات والحوادث الناتجة عن الجليد.

الثلوج والجليد لم تقتصر تأثيراتها على النقل فحسب، بل امتدت إلى حياة المواطنين اليومية والصحة العامة، مع تحذيرات من مخاطر البرد الشديد، خصوصًا لكبار السن والأطفال.

وأغلقت السلطات عدة طرق رئيسية في بريطانيا وفرنسا وهولندا، في محاولة للحد من الحوادث، فيما تواصل فرق الطوارئ العمل على إزالة الثلوج وتأمين المواصلات.



