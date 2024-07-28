إلقاء القبض على مجموعة من السارقين والمتسولين بطرابلس

تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس من إلقاء القبض على عامل بأحد محالات العطرية بدائرة مركز شرطة الهضبة، على خلفية سرقته لمبلغ مالي قيمته 10000 آلاف دينار من المحل وعلى فترات.

كما تم القبض على صاحب محل خردة بعد أن وجد لديه باب حديدي عليه بلاغ سرقة و بالتحقيق معه أفاد بشرائه من شخص آخر وبنفس التاريخ، وتم القبض عليه وبالتحقيق معه أفاد بأنه قام بنقل الباب من منزل شخص يدعى «م.ع»، وأحيل المتهمون رفقة الباب المسترجع لمركز شرطة الهضبة من حيث الاختصاص.

وكانت مديرية أمن طرابلس قد أطلقت حملتها الكبيرة لمكافحة التسول والمتسولين .

حيث قامت اللجنة المشكلة من قبل مدير أمن طرابلس بشن حملات موسعة، استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بالعاصمة طرابلس.

وقد أسفرت جهود الحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات مدير الأمن عن ضبط العديد من المتسولين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.