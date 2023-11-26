إلقاء 40 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى 40 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك وفق بيان لرئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف، اليوم الأحد، في ثالث أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة .

وأوضح معروف أن “القنابل التي استخدمها الاحتلال مؤخرا لم تُستخدم من قبل، ومئات من الشهداء دفنوا في أماكن استشهادهم، والدمار الذي خلفه الاحتلال يعكس رغبته بجعل غزة غير صالحة للعيش ، لافتا إلى أن “أيام التهدئة كشفت حجم المجزرة الكبيرة، التي خلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية والمنازل”.

وأضاف: “ثلث سكان القطاع لم يحصلوا على المستلزمات الأساسية، وكل المؤسسات الدولية غائبة، ونحتاج إلى إنشاء مستشفى ميداني كبير”.

وبخصوص الوضع في مستشفى الشفاء، غربي مدينة غزة، قال معروف إنه “يفتقر لجميع الإمكانيات وبات غير صالح للاستخدام، وادعاءات الاحتلال بشأنه استغباء لوسائل الإعلام”.