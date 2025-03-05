إلهام شاهين: لا أعتبر «بشار الأسد» مجرماً ولا أعرف حقيقة التعذيب!

تعرضت الممثلة المصرية إلهام شاهين، لانتقادات شديدة بعد حديثها عن الرئيس السوري السابق “بشار الأسد”.

وقالت شاهين، في مقابلة تلفزيونية، “إنها لا تعتبر الرئيس السوري السابق “بشار الأسد” مجرما، معربة عن “تشكيكها في مشاهد السجون والتعذيب التي خرجت على وسائل الإعلام”.

وعند سؤالها عن مشاهد السجون والتعذيب قالت: “الله أعلم بالحقيقية هناك من يقول أشياء وهناك من يقول عكسها”.

وتابعت : “رأينا أناس يمثلون ويفبركون، بالطبع ليس كل شيء تمثيل، لكني لا أعرف أصدق من ولا أصدق من، فلن أقحم نفسي في هذه المسألة وهي مسألة لا تخصني”.

وبررت “إلهام شاهين” دعمها لـ”بشار الأسد” قائلة: “ساندت “بشار الأسد” لأنه كان يحارب الإرهاب”.

وقالت: “أي رئيس دولة يحارب الإرهاب سأكون في صفه بالتأكيد، وما أفهمه وأعرفه أن هناك قرابة 35 جنسية من “داعش وغير داعش” كانوا داخل سوريا وهؤلاء مأجورون دفع لهم أموالا وهي حقائق تتكشف”.

هذا وتعرضت الفنانة الشهيرة لانتقادات شديدة بعد حديثها عن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، فيما اعتبر آخرون أن هذا رأيها الخاص ويجب احترامه.