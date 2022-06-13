إلى إسرائيل والسعودية.. زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي يوليو المقبل

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، الأحد، بأنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيارة السعودية وإسرائيل منتصف يوليو المقبل.

وذكر الموقع أن متحدثا باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، قال إنّ هذه الزيارة تأتي في سياق أجندة مهمة مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وأضاف الموقع «تركز هذه الأجندة على تحقيق نتائج للشعب الأمريكي، وإنهاء الحروب عن طريق الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».

وأشار الموقع إلى أن السفارة السعودية في واشنطن “لم ترد” على طلب التعليق على هذه المعلومات، مفيدا بأنّ الأجندة المؤقتة للزيارة إلى الشرق الأوسط تشمل أيضا لقاءات مع قادة البحرين ومصر والأردن والكويت والعراق وعمان وقطر والإمارات.

وأوضح الموقع أن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم أكدوا أنّه من المتوقع أن يزور الرئيس بايدن إسرائيل وفلسطين في 14 و 15 يوليو المقبل، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.

وفيما لم يؤكد البيت الأبيض تلك المواعيد، أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن التوقيت قد تغير عدة مرات ويمكن أن يتغير مرة أخرى، حسب الموقع.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن بمسؤولين أثناء وجوده في إسرائيل، بينهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس إسحاق هرتسوغ، وفقا للمسؤولين الإسرائيليين.

ونقلت قناة كان العبرية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أنّه من المنتظر أن تعلن الإدارة الأمريكية عن موعد الزيارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر أنّ هذه الزيارة ستكون الأولى التي يجريها بايدن إلى إسرائيل منذ توليه الرئاسة في يناير 2021، بينما زارها سابقا في 2010 و 2016 حين كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.