إلى إطلاق سراحهما فورا.. منظمات حقوقية تفتح ملف سجن مسؤولي المجتمع المدني بنغازي

دعت 17 منظمة حقوقية إلى إطلاق سراح المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي إبراهيم المقصبي ومدير إدارة التسجيل بالمفوضية سالم المعداني فورا، وضمان سلامتهما.

وشددت الـ 17 منظمة على ضرورة وقف تدخل الجهات الأمنية في شؤون مفوضية المجتمع المدني ووقف الحملة الأمنية المتصاعدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بمنظمات المجتمع المدني.

وأعربت الـ 17 منظمة عن اعتقادها أن أسباب الاعتقال كانت بسبب عدم تجديد رخص للمنظمات غير الحكومية العاملة في ليبيا بالاستمرار في عملها.

وذكرت الـ 17 منظمة أن المديرة التنفيذية السابقة للمفوضية مبروكة بالتمر تقدمت بشكوى ضد المقصبي بالاستمرار في عمله بتجديد رخص المنظمات، بالرغم من إنهاء عملها.

وتابعت الـ 17 منظمة أنه وبالرغم من قيام النيابة العامة في 18 ديسمبر بحفظ التحقيق في الشكوى، إلا أن جهاز الأمن الداخلي قام باحتجاز المقصبي في نفس اليوم.

ودعت الـ 17 منظمة إلى إعادة هيكلة مفوضية المجتمع المدني وتوحيدها تحت إدارة واحدة مستقلة، تضم أشخاصا أكفاء مشهود لهم بالنزاهة والاستقلال واحترام حقوق الإنسان.

كما طالبت الـ 17 منظمة مجلس النواب باتخاذ إجراءات فورية تسمح بمناقشة مشروع قانون الجمعيات المطروح من المجتمع المدني الليبي منذ أكثر من عام.