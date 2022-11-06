إلى جانب الاعتداء على المستشفيات.. إصابة مدني في اشتباكات مسلحة ببنغازي

قالت منظمة رصد الجرائم الليبية إنّها تابعت عن كثب الاشتباكات المسلحة وسط الأحياء المكتظة بالسكان بمدينة بنغازي، بين مجموعات مسلحة تتبع خليفة حفتر خلال يومي 1 و 2 نوفمبر الجاري.

وأوضحت المنظمة أنّها سجّلت إصابة مدني واحد على الأقل بالرصاص العشوائي، وخسائر مادية في الممتلكات، بالإضافة إلى الاعتداء على مستشفى الجلاء وفينيسيا.

ودعت منظمة رصد الجرائم الليبية مايسمى «القيادة العامة» التي تتبع خليفة بضرورة محاسبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار الاقتتال و تعريض حياة المدنيين للخطر.