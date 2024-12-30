إلى جانب «السويس».. مصر تكشف عن «قناة بحرية» جديدة

كشف رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، عن إنشاء قناة بحرية جديدة إلى جانب “قناة السويس”.





وقال: إن “تطوير القطاع الجنوبي بالقناة استمر لمدة عامين ونصف، ووصفه بأنه بمثابة “قناة بحرية جديدة”.

ونوه بأنه “في البحيرات “المرة الصغرى” جرى العمل في المسافة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، حيث تم إنشاء قناة جديدة لتضاف إلى قناة السويس الجديدة، فبات طولها 182 كيلو مترا”.

وذكر أن “المشروعات تم تنفيذها بالجنيه المصري، مشيرا إلى بدء التشغيل التجريبي للقطاع”.

وأوضح أن “القطاع الجنوبي يتضمن 40 كيلو مترا، بينها 30 كيلو مترا في الجنوب (من الكيلو 132 إلى الكيلو 162)، حيث أجريت فيها توسعة لجهة الشرق بـ40 مترا، وتعميق بين 66 قدما و72 قدما، ما ساهم في تحسين الملاحة بنسبة نحو 28%”.

وبحسب صحيفة الشروق، لفت إلى أن “هذا الجزء كان سيئا وضيقا ويتأثر بالتيارات الملاحية من جهة الجنوب، ما يؤثر على حركة المراكب، مؤكدا أن الدراسات الأولية أثبتت جدوى عملية التطوير لتحسين الحركة”.

وشدد على أن “عملية التطوير تتيح زيادة عدد السفن داخل القناة من ست إلى ثماني سفن، كما يحسن حركة الملاحة، ويسمح في الظروف الطارئة بوجود قناتين بدلا من قناة واحدة”.