إلى جانب المساعدة العربية.. «أبوالغيط»: الوضع في ليبيا يحتاج إلى مزيد من المرونة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إنّه يتابع كافة التطورات في ليبيا وأنّ الأمور تحتاج إلى مزيد من المرونة من جميع الأطراف الليبية.

أبوالغيط وفي افتتاح القمة العربية شدّد على المساعدة عربية من أجل تخطي العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات في القريب، مشيرا إلى استمرار الجامعة بمتابعة التطورات في ليبيا بكل تجرد واضعة نصب أعينها تحقيق إرادة الليبيين.

وأضاف أبوالغيط أنّ المنطقة العربية تواجه أزمة أمن غذائي، مشيرا إلى الاحتياج لاستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع الأزمات عبر نهج جماعي تتم بلورته.

وتابع أبوالغيط أنّ استراتيجية الأمن الغذائي المعروضة على القمة نموذج لما يمكن أن تقوم به الدول العربية لمواجهة الأزمات، مضيفا أنّ الدول العربية عدة تتعرض لتهديدات من أطراف غير عربية إضافة لتهديدات إرهابية.

وأوضح أبوالغيط أنّ الحوثيون يواصلون المرواغة وأنّ الجامعة تواصل دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني لمواجهة أزماته، مردفا أنّ التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ينذر بما هو أسوأ وسط صمت دولي مريب.