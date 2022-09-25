إلى جانب المصالحة الوطنية.. «المريمي» يدعو لحل المجموعات المسلحة

قال المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إنّ أكبر قوة قاهرة تواجه اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والمرتزقة والقوات الاجنبية.

وشدّد المريمي على ضرورة حل المجموعات المسلحة واخراج المرتزقة والقوات الاجنبية من البلاد، وعقد مصالحة شاملة بين الليبيين واصدار بيانات من كل الاطراف الليبية ترضى بنتائج الانتخابات.

وتابع المريمي أنّ عدم استخدام هذه الخطوات لن تجرى الانتخابات، وأنّه إنّ جرت فإنّ أحد الأطراف لن يرضى بنتائجه كما حدث فيما سبق بين الاطراف الليبية.

وتوقّع المريمي أنّه اذا استمر وضع وجود المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والمرتزقة والقوات الاجنبية وعدم اطلاق المصالحة الوطنية الشاملة وعدم الرضى بنتائج الانتخابات سيؤدي الى تقسيم البلاد.

وأضاف المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب أنّ مصلحة الليبيون في وحدة صفهم وتصالحهم، وحل المجموعات المسلحة واخراج المرتزقة والقوات الاجنبية والرضى بنتائج الانتخابات.