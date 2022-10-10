إلى جانب دول أخرى.. «أغلو» يُؤكد أنّ أنقرة تدعم السلام والاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنّ بلاده تدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم من إفغانستان إلى ليبيا ومن أوكرانيا إلى الصومال.

جاء ذلك في كلمة خلال لقائه مع مواطنين أتراك بمدينة ستراسبورغ الفرنسية الأحد على هامش المشاركة في اجتماع رؤساء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وأوضح أوغلو خلال كلمته أنّ تركيا مسؤولة عن حماية حقوقها، من سوريا إلى ليبيا ومن بحر إيجة إلى البحر الأبيض المتوسط وتسهم في حل الأزمات الإقليمية والعالمية.

وأشار أوغلو إلى أنّ بلاده تعتبر أكثر دولة بذلت جهودا دبلوماسية لوقف الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أنّ أنقرة اتخذت خطوات ملموسة لحل أزمة الحبوب عبر جهودها المبذولة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.