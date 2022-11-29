إلى سياسات «برلسكوني».. وزير الخارجية الإيطالي يدعو للمقاربة مع ليبيا

قال نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إنّه ينبغي العودة لمقاربة حكومات سيلفيو برلسكوني السابقة لإدارة ملف الهجرة.

وذكر تاياني في مقابلة مع صحيفة ليبرو أنّ السياسات التي تبنّاها برلسكوني هي نفس السياسات التي تبناها اليسار لاحقًا أيضًا مع وزير الداخلية الأسبق ماركو مينّيتي، بعقد اتفاقيات مع حكومات الدول التي يغادر منها المهاجرون.

وأوضح تاياني أنّه يجب أن تعمل الحكومة من أجل استقرار ليبيا، التي تم جرها إلى الفوضى باستخفاف وأنّهم يعلمون جميعا من قام ذلك، في إشارة ضمنية إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ودوره المزعوم في تدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا عام 2011.

وقال تاياني إنّ أوروبا تخلفت كثيرا على الجبهة الليبية وأنّه بشأن تنفيذ سياسة هجرة مشتركة توجد تكتيكات كثيرة، لكن بدون استراتيجية موحدة.

وتابع تاياني أنّه هناك تحشُّد لقوى أجنبية أخرى منذ فترة في ليبيا، وأنّهم بحاجة إلى تجنب استعمار جديد وبناء تحالفات قوية، والخطوة الأولى تمكن في إنشاء شركات مختلطة، من خلال دبلوماسية جديدة للنمو.