إلى قرابة 13 ألف.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 12 ألفا و873 قتيلا، حتى صباح الخميس.

وقالت إدارة الكوارث إنّ المناطق المنكوبة شهدت 1117 هزة ارتدادية عقب الزلزالين اللذين ضربا كهرمان مرعاش، بقوة 7.7 و7.6 درجات، الإثنين، في حين ارتفع عدد الضحايا إلى 12 ألفا و873 قتيلا، و62 ألفا و937 مصابا.

ولفتت إدارة الكوارث إلى استمرار جهود البحث والإنقاذ بمشاركة أكثر من 24 ألف شخص من فرق محلية ودولية، بينهم 5 آلاف و709 عناصر من البلدان الأخرى.

وأضافت أنّ إجمالي عدد المشاركين في أعمال الإغاثة في المناطق المنكوبة، من فرق طبية وإغاثية وأمنية ومتطوعين، بلغ 113 ألفا و201 شخصا.

وأرسلت إدارة الكوارث ووزارة العائلة والخدمات الاجتماعية والهلال الأحمر التركي 137 ألف و929 خيمة، ومليون و255 ألف بطانية إلى المناطق المنكوبة.

وتواصل الجهات الإغاثية تقديم الطعام للمتضررين من خلال أكثر من 160 مطبخا متنقلا وعربات توزيع طعام و39 مطبخا ميدانيا و4 أفران.