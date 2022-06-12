إلى موعد لاحق.. الآلية الثلاثية في السودان تؤجل الحوار الوطني

أعلنت الآلية الثلاثية في السودان، تأجيل جولة الحوار الوطني الثانية التي كان مقرر لها الانعقاد الأحد، إلى موعد يحدد لاحقا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في السودان، مساء السبت، عن مسؤول بالآلية الثلاثية والتي تتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد أنّه جرى تأجيل الجلسة المقررة اليوم الأحد، ولم يتم إلغاء الحوار أو تعليقه.

وانطلقت الأربعاء، حوار مباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية لحل الأزمة في البلاد، وسط رفض قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة ناشطون والحزب الشيوعي.

غير أن قوى إعلان الحرية والتغيير التقت الخميس مع المكوّن العسكري بشكل غير رسمي برعاية سعودية أمريكية، وهو اللقاء الأول منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ الماضي.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر، احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون انقلاباً عسكرياً.