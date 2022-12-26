إلى 100 حالة يوميا.. مستشفى مرزق يكشف عن إحصائية مرضى الالتهابات التنفسية

أعلن مستشفى مرزق العام بلوغ عدد الحالات الورادة للمستشفى نتيجة أمراض الالتهابات التنفسية نحو 100 حالة يوميا.

وأشار المستشفى إلى وجود ازدحام على العيادات الخارجية وخاصة عيادة الأطفال والتي بلغ متوسط حالات الكشف يوميا بين 80 و100 حالة.

وكان مستشفى غات العام كشف قد عن أنّ عدد الحالات التي ترددت عليه طيلة الفترة الماضية بلغت 2400 حالة ظهرت على غالبها أعراض الالتهابات التنفسية وارتفاع درجة الحرارة والإسهال.

وأوضح المستشفى أنّه خلال 20 يوما الماضية بلغ المتوسط اليومي نحو 60 حالة تظهر عليها آثار العدوى الفيروسية، مشيرا إلى أنّ تزايد الحالات رافقه نقص في المستلزمات والأدوية وتأخر الميزانية لمعالجة الحالات الطارئة.