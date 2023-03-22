إلى 29 مايو.. محكمة مصراتة تحجز محاكمة عناصر تنظيم الدّولة

قرّرت دائرة الجنايات الأولى بمحكمة استئناف مصراتة حجز دعوى محاكمة نحو 50 متهماً من عناصر تنظيم الدولة إلى 29 من مايو المقبل.

وأكّدن النيابة العامة تمسكها بما جاء في اعترافات المتهمين الذين جاءت أقوالهم متطابقة ومن بينهم هشام العوكلي أحد الشهود على مجزرة إعدام الأقباط المصريين قبالة سواحل سرت والذي ساعدت أقواله في الوصول لمكان دفن الضحايا وإخراج جثامينهم وتسليمها إلى مصر.

واستمعت المحكمة لطلبات المتهمين ومن بينهم قاضي الأحوال الشخصية بتنظيم الدولة فوزي العياط وهشام العوكلي.