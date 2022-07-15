إلى 3 مليون برميل يوميا.. «بن قدارة»: هذا هدفنا للعامين القادمين

تعهد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلّف فرحات بن قدارة بإنهاء الحصار ومضاعفة إنتاج الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميًا وحماية العقود الحالية مع شركات النفط الأجنبية.

وقال قدارة، في مقابلة مع بلومبرغ، بعد ساعات من استبدال صنع الله أنّ الخطوة الأولى التي سيتخذها هي العودة إلى معدلات إنتاج النفط السابقة قبل الإغلاق، وسيكون ذلك في غضون أسبوع.

وذكر بن قدارة أنّه يسعى لإنتاج 3 ملايين برميل نفط يوميا خلال العامين القادمين، موضحا أنّه ملتزم بجميع العقود مع الشركاء الأجانب، ساعيا في الوقت نفسه إلى تطوير العلاقات معهم.

وكان بن قدارة ذكر في مؤتمر صحفي أنّ تكليف مجلس إدارة جديد سيوفر بيئة متكاملة لقيادة هذا القطاع نحو النجاح، وأنّ أولويتهم ستكون في التركيز على تفعيل أنظمة الحكومة والالتزام بالعمل بقانون النفط.