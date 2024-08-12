إليك.. أبسط طريقة لتسريع هواتف آيفون وأندرويد!

يعاني الكثيرون من مشكلة شائعة ترتبط بالهواتف الجوالة، فبعد بضع سنوات من الاستخدام المتواصل، قد تلاحظ أن الهاتف يبدأ في التباطؤ.

لذلك ينصح باتخاذ خطوات للحد من الأمر وتحسين أداء هاتفك القديم حين تشعر بأنه يتباطأ، ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» فإن الخطوات التي يجب القيام بها:

أعد تشغيل هاتفك من حين لآخر:

بفضل الشحنات الليلية وأدوات شحن البطاريات المحمولة، قد يكون من السهل إلى حد ما أن تعيش حياتك دون أن تنفد بطارية هاتفك أبداً. وهذا يعني أن هاتفك ربما نادراً ما ينطفئ، ورغم أن هذا قد يكون مناسباً، فإنه غالباً ما يكون سبباً لبعض التباطؤ.

كلما طالت مدة تشغيل الهاتف، زادت احتمالية تراكم العمليات الخلفية التي قد تبطئ الأمور، لذا افعل معروفاً لجهازك: أعد تشغيله من حين لآخر. قد يكون هذا النوع من إعادة التشغيل طريقة رائعة تجعلك ترى تحسناً ملحوظاً في الأداء.

إلغاء تثبيت التطبيقات

إذا كان هاتفك مليئاً بالتطبيقات التي نادراً ما تستخدمها، فقد ترغب في التفكير في تفريغ بعضها. في حين أنك قد تأمل ألا يؤثر أي منها على أدائه وسرعته ما لم تكن مفتوحة، إلا أنها قد تحتوي على عمليات خلفية يمكن أن تجعل الأمور أبطأ بالفعل.

تحقق من البطارية

قد لا يبدو عمر البطارية مرتبطاً بشكل مباشر بسرعة هاتفك، ولكن مع تدهور البطارية، ستبدأ العديد من الهواتف في إبطاء الأداء لتجنب استنزافها بسرعة كبيرة.

بالنسبة لهواتف «آيفون»، يمكنك التوجه إلى الإعدادات والتحقق من صحة البطارية – حيث ستتمكن من معرفة ما إذا كانت في حالة جيدة، أو قد تتطلب الاستبدال – ومن المرجح أن يكون لدى أجهزة «أندرويد» طريقة مماثلة. يمكن للبطارية الجديدة أن تدفع هاتفك للعمل بأقصى سرعة دون أي سلبيات.

حافظ على البساطة

إذا بدأ هاتفك يعمل ببطء، فقد ترغب في تخفيف الحمل عليه من خلال تقليل مقدار استخدامك للميزات الجديدة. على هواتف «آيفون»، قد يعني هذا إزالة بعض الأدوات من شاشتك الرئيسية أو شاشة القفل – تتطلب هذه الميزات الكثير من التحديث المستمر للحفاظ على دقتها، وقد تؤدي إلى إبطاء الأمور.

مع ذلك، لا يزال من المفيد مواكبة أحدث التحديثات – إذا كان هاتفك قادراً على تثبيت تحديث للبرنامج، فيوصيك الخبراء بذلك. سيحافظ هذا على أمان الهاتف، ولكنه قد يؤدي أيضاً في بعض الأحيان إلى تحسينات في الأداء مع زيادة كفاءة البرنامج.

امسح ذاكرة التخزين

هذه نصيحة قديمة لا تزال تعمل – إذا وجدت أن تصفح الويب، على وجه الخصوص، يجعل هاتفك يعمل بطريقة أبطأ، فقد يكون ذلك بسبب كمية المعلومات والبيانات المخزنة مؤقتاً التي يحتفظ بها.

على «آيفون»، انتقل إلى الإعدادات ثم «سافاري» وانقر على مسح السجل وبيانات الموقع الإلكتروني لمسح البيانات المخزنة.

إذا كنت تستخدم «أندرويد»، فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات ثم التخزين والنقر على التطبيقات لعرض القائمة، حيث يمكنك تحديد تطبيقات فردية والنقر على مسح ذاكرة التخزين المؤقتة لحذف البيانات المخزنة فيها.