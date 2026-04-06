إنتاج النفط يتجاوز «40 مليون برميل» خلال شهر مارس

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط ملخص إنتاج النفط والغاز والإيرادات والميزانية المستلمة لشهر مارس 2026.
وجاءت البيانات على النحو التالي:
إنتاج النفط الخام لشهر مارس 2026 (برميل)
- الإجمالي: 40,430,388 برميل
- حصة الدولة الليبية: 31,346,644 برميل
- حصة الشركاء: 7,901,423 برميل
- متاح للتصدير: 7,408,352 برميل
تفاصيل الإنتاج حسب المصدر
- المصدر نفط خام: 27,158,339 برميل
- المحول للتكرير: 3,773,197 برميل
- محطات الكهرباء (أوباري – مليته): 415,108 برميل
إنتاج الغاز الطبيعي لشهر مارس 2026 (مليار قدم مكعب)
- الإجمالي: 77,518.6
- الغاز المتاح للاستهلاك: 73,554.8
- الغاز المستخدم: 52,995.3
- الغازات الحامضية والهيدروكربونية ذات الضغط المنخفض: 12,533
الإيرادات النفطية المحصلة والمحال حسابها للمصرف الليبي الخارجي
- المبلغ المحول: 1,993,175,222.37 دولار
- بالدينار الليبي: 852,759,149.672 د.ل
- ملاحظات: يقتطع من المبلغ قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي وفقًا لاتفاق المبرم، على أن يُحال الرصيد المتبقي وقدره 1.394 مليار دولار إلى مصرف ليبيا المركزي.
الميزانية المستلمة لشهر مارس 2026
- الباب الأول – بند المرتبات: 327,792,250 د.ل
- الباب الثاني والثالث والرابع: 0.00 د.ل
