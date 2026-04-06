إنتاج النفط يتجاوز «40 مليون برميل» خلال شهر مارس

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط ملخص إنتاج النفط والغاز والإيرادات والميزانية المستلمة لشهر مارس 2026.

وجاءت البيانات على النحو التالي:

إنتاج النفط الخام لشهر مارس 2026 (برميل)

الإجمالي: 40,430,388 برميل

حصة الدولة الليبية: 31,346,644 برميل

حصة الشركاء: 7,901,423 برميل

متاح للتصدير: 7,408,352 برميل

تفاصيل الإنتاج حسب المصدر

المصدر نفط خام: 27,158,339 برميل

المحول للتكرير: 3,773,197 برميل

3,773,197 برميل محطات الكهرباء (أوباري – مليته): 415,108 برميل

إنتاج الغاز الطبيعي لشهر مارس 2026 (مليار قدم مكعب)

الإجمالي: 77,518.6

الغاز المتاح للاستهلاك: 73,554.8

الغاز المستخدم: 52,995.3

الغازات الحامضية والهيدروكربونية ذات الضغط المنخفض: 12,533

الإيرادات النفطية المحصلة والمحال حسابها للمصرف الليبي الخارجي

المبلغ المحول: 1,993,175,222.37 دولار

بالدينار الليبي: 852,759,149.672 د.ل

ملاحظات: يقتطع من المبلغ قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي وفقًا لاتفاق المبرم، على أن يُحال الرصيد المتبقي وقدره 1.394 مليار دولار إلى مصرف ليبيا المركزي.

الميزانية المستلمة لشهر مارس 2026

الباب الأول – بند المرتبات: 327,792,250 د.ل

327,792,250 د.ل الباب الثاني والثالث والرابع: 0.00 د.ل