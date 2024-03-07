إليك مفاتيح التغلب على إدمان الكافيين قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، يتساءل البعض عن كيفية الإقلاع عن الكافيين بدون حدوث صداع. والكافيين موجود في القهوة والشاي والصودا ومشروبات الطاقة، لذلك قد يكون من الصعب للغاية الإقلاع عن الكافيين الموجود فيها، إذ أن غالبية من يشربون المشروبات التي تحتوي على الكافيين يفضلونها صباحا بعد الاستيقاظ، وللإقلاع عنها فمن المهم تقليص الكمية.

والمقال هنا يقدم بعض النصائح والتوجيهات للإقلاع عن الكافيين التي قد تفيد الصائم في رمضان. إذيعتبر الكافيين من المنشطات. وتمر المادة البيضاء المرة، والتي توجد بشكل طبيعي في أكثر من 60 نباتًا، إلى مجرى الدم من المعدة والأمعاء الدقيقة. بمجرد دخول الكافيين إلى مجرى الدم، فإنه يحفز جهازك العصبي المركزي، ليجعلك تشعر بمزيد من اليقظة.

والمفتاح هو تقليل كمية الكافيين في نظامك الغذائي ببطء. لا ترتكب خطأ التوقف فجأة تمامًا. من خلال القيام بذلك، من المحتمل أن تواجه أعراض الانسحاب مثل الصداع والغثيان والتعب وآلام العضلات والتهيج وصعوبة التركيز.

وقد تميل إلى العودة إلى شرب القهوة أو الصودا أو قد تفكر في تناول دواء للصداع يحتوي على مادة الكافيين لتخفيف الأعراض. وإذا قمت بذلك، فستبدأ دورة التبعية من جديد. يعد تجنب أعراض الانسحاب أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لاستمرار الناس في عادة تناول الكافيين.

وتتحدث اختصاصية التغذية، بيث تشيروني، عن تقليل استهلاك الكافيين بأمان وكيفية القيام بذلك دون الإصابة بالصداع أو أعراض انسحاب الكافيين الأخرى.

وتشرح تشيروني قائلة: إن جسدك يمر فعلياً بأعراض الانسحاب، كما لو كنت تتخلص من أي مادة أخرى. نظرًا لأنه يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، فسوف تصاب بالاهتزاز والانزعاج والصداع” ولتجنب هذه الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، بما في ذلك الصداع المؤلم المرتبط بالانسحاب، تعامل ببطء ولا تتوقع أن تتخلى عن عادة الكافيين بين عشية وضحاها.

ويعمل الكافيين كمضيق للأوعية، مما يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الصداع، مما يجعله عنصرًا في العديد من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية. لذا، فإن تناول مسكن الألم المحتوي على الكافيين لعلاج صداع انسحاب الكافيين سيساعد على تخفيف الألم ولكنه سيستمر في اعتمادك على الكافيين.

مفتاح آخر للتغلب على أعراض انسحاب الكافيين هو الماء. والبقاء رطبا سوف ينشط جسمك، مما قد يلغي الحاجة إلى الكافيين في المقام الأول.

وكما هو الحال مع أي مادة، قد يكون من الصعب الإقلاع عن الكافيين – ولكن ربما ليس بالصعوبة التي تظنها.

وتقول تشيروني: “إذا كنت تحاول الضغط على زر إعادة الضبط فيما يتعلق بصحتك، فإن تقليل الكافيين مع زيادة تناول الماء هو أحد أبسط الأشياء وأكثرها فائدة التي يمكنك القيام بها لنفسك”.