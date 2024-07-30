«إل جي» تبدأ تصنيع منتجات بمكون محلي في السوق المصرية

بدأت شركة «إل جي الكترونكس» الكورية، تصنيع منتجات تحمل علامتها التجارية بمكونات محلية الصنع في السوق المصرية، وبما يتوافق مع متطلبات ضمان جودة منتجاتها العالمية.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «إل جي مصر بيلي كيم»، خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن اتفاقية مع شركة راية إلكتريك إحدى الشركات التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية ـ أهمية السوق المحلي في مصر للشركة، ولذلك بدأت فكرة التصنيع بالتعاون مع راية.



وأوضح كيم أن نسبة المكون المحلي في التصنيع تزيد على 62 في المائة ، الأمر الذي أسهم في تخفيض الأسعار للمنتج الجديد ـ تكييف هواء منزلي ـ بنسبة 15 في المائة ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستشمل منتجات أخرى كالثلاجات تليها الشاشات ، ثم يتم بعد ذلك التصدير للأسواق الخارجية.



ولفت إلى أن الشركة ستعتمد على شركة راية إلكتريك لتصنيع أجهزة إل جي لتكييف الهواء المنزلي كمرحلة أولى للتعاون بين الشركتين لتلبية احتياجات السوق المصري والأسواق الإقليمية التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة.