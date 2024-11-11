«إمام عاشور» يردّ على اتهامه بالتهرب من منتخب الفراعنة

رد إمام عاشور نجم الأهلي المصري على اتهامه بادعاء الإصابة مع فريقه من أجل الهروب من الانضمام لمنتخب مصر في معسكراته الحالية،

وقال عاشور خلال تصريحات تلفزيونية: “منتخب مصر شرف لأي لاعب كلنا نتمنى ارتداء قميص المنتخب الوطني”.

وأضاف: “لماذا يتم وضع اسمي في أي جملة سيقولون لأني لا أشارك مع المنتخب الفترة الماضية أنا مع المدرب السابق روي فيتوريا لم أكن أشارك وكنت بديلا وعندما لعبت سقطت على رأسي وتعرضت لإصابة قوية، وكنت مصمماً ألعب المباراة وقلت لهم أكتب لكم تعهداً على نفسي وأكمل”.

وتابع: “من اللاعب الذي يأتي إليه المنتخب ويدعي الإصابة؟ الناس يتحدثون عني رغم أن هناك لاعبين كثيرين تعرضوا للإصابة لم ينضموا للمنتخب لماذا الحديث عن إمام بالتحديد”.

وأضاف: “أعاني من إجهاد في العضلة الخلفية لست في حاجة إلى تبرير ذلك لماذا أدعي الإصابة؟”.

ويغيب إمام عاشور بداعي الإصابة عن معسكر منتخب مصر الحالي الخاص بمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وكان إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد شكك في الإصابة التي تعرض لها في مواجهة زد بالدوري المصري.

وانضم إمام عاشور لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي مطلع الموسم الماضي.

ويلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي يوم الجمعة 15 نوفمبر خارج القاهرة بالجولة الخامسة ثم يستضيف بوتسوانا في ملعب استاد القاهرة يوم الثلاثاء 19 من الشهر نفسه بالجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

https://twitter.com/AlAhlyTV/status/1855747965870121187?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1855747965870121187%7Ctwgr%5E2e832ae6cd5d79198156e8cba9ea455bd1f450f8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fsport%2F1618311-D8A8D8B9D8AF-D8A7D8AAD987D8A7D985D987-D8A8D8A7D984D8AAD987D8B1D8A8-D985D986-D985D986D8AAD8AED8A8-D8A7D984D981D8B1D8A7D8B9D986D8A9-D8B1D8AF-D986D8A7D8B1D98A-D985D986-D8A5D985D8A7D985-D8B9D8A7D8B4D988D8B1%2F