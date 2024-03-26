إمدادات الغاز من روسيا إلى تركيا تسجّل مستوىً قياسيا

سجلت روسيا لرقما قياسيا في إمدادات الغاز إلى تركيا عبر “السيل التركي” الممتد عبر قاع بحر الأسود.

وبحسب تقرير لـ”فيدوموستي”، بلغت إمدادات الوقود الأزرق في شهر مارس الجاري 46.2 مليون متر مكعب في اليوم وبذلك تجاوز الرقم المستوى الذي تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي بمرة ونصف.

يذكر أن “السيل التركي” عبارة عن مسار لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا يمتد عبر قاع البحر الأسود.

ويتألف المسار من أنبوبين أحدهما مخصص للمستهلكين في تركيا، والثاني مخصص لدول جنوب أوروبا، وتصل الطاقة التمريرية إلى 31.5 مليار متر مكعب من الغاز في العام.