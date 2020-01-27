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إمرأة «روبوتية» تستعد للسباحة في الفضاء

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 يناير 2020 - 12:02
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فيوميترا أول روبوت نصف بشري [انترنت]

كشفت الهند النقاب عن روبوت على شكل إمرأة لإرساله إلى المدار، و “فيوميترا”، أول روبوت نصف بشري من المقرر أن يشارك في مهمتين غير مأهولتين.نشر السبت، 25 يناير / كانون الثاني 2020 .

قد ترسل وكالة الفضاء الهندية قريباً رائد فضاء فريد جداً للسباحة في الفضاء .

وهو روبورت فيوميترا، وهو نصف بشري سيشارك في مهمتين غير مأهولتين ،فيوميترا روبورت يتحدث لغتين،وله عيون وأمضة ويمكنه تحريك ذراعيه،ولكن ليس لديه ساقان.

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هذه المهام هى الحداث ضمن طموحات الهند المستمرة لإرسال البشر إلي الفضاء.

فإذا سارت المهام غير المأهولة بشكل جيد،فإن البلد يهدف إلي إرسال رواد إلي الفضاء عام 2020 .

الهند كافحت طويلاً لتأسيس نفسها كلاعب في صناعة الفض، وأنهم يأملون في أن تساعد المهام القادمة ومشاركة فيوميترا في إعادة الهند إلي هذا المسار .

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