«إنا لله وإنا إليه راجعون».. جملة «كريم خان» لمجلس الأمن عن مقابر ترهونة

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنّ التعاون مع السلطات الليبية قد لا يكون مثالي، إلا أنّه خاض نقاشات كانت صريحة وقد تفيد هذه الصراحة.

وأوضح كريم خان في مجلس لمجلس الأمن الدولي أنّه التقى خليفة حفتر والمدعي العام العسكري في بنغازي، مشيرا إلى أنّه توخى الوضوح الشديد.

وكشف كريم خان عن حصوله على أدلة ومعلومات بشأن مزاعم تتعلق بأفعال ارتكبتها قوات عسكرية، قائلا: «أم ترهونية تحدثت وهي تبكي أنا راضية بقضاء الله والحمد لله ولكني أود أن أرى ابني حتى أدفنه»

واختتم كريم خان حديثه لأعضاء مجلس الأمن الدولي أنّه لم يجد ما يقوله للأم الترهونية سوى ما يقوله القرآن الكريم: «إنا لله وإنا إليه راجعون».