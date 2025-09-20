إنتاج أكثر من 1.4 مليون برميل من «النفط والمكثفات» يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، عن معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

النفط الخام: 1,388,330 برميل

المكثفات: 52,730 برميل

الغاز الطبيعي: 2.570 مليار قدم مكعب

وتُظهر هذه الأرقام استقرارًا ملحوظًا في مستويات الإنتاج، في وقت يُعتبر فيه قطاع النفط والغاز ركيزة أساسية للاقتصاد الليبي ومصدر الدخل الأول للدولة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط استمرارها في التنسيق مع شركات التشغيل للحفاظ على معدلات الإنتاج ودعم الاستقرار الفني والأمني للحقول والمنشآت.